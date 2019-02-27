Курс доллара на межбанке заметно просел

В среду, 27 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,00/27,03, к закрытию котировки составили 26,88/26,91.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,88, максимальные – 27,01. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,91, максимальные – 27,035.

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Динамика межбанковского курса на графике

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Торги по евро начались с котировок 30,7179/30,7520, к закрытию котировки составили 30,5894/30,6235.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4105/0,4112, к закрытию котировки составили 0,4075/0,4082.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"