Доллар на межбанке заметно вырос в цене

Во вторник, 12 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,31/26,34, к закрытию котировки составили 26,53/26,56.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,31, максимальные – 26,53. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,34, максимальные – 26,56.

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Динамика межбанковского курса на графике

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Торги по евро начались с котировок 29,6434/29,6746, к закрытию котировки составили 29,9046/29,9357.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4001/0,4008, к закрытию котировки составили 0,4036/0,4042.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"