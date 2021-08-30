Доллар начал дешеветь. Итоги торгов на межбанке
30.08.2021, 17:26
Иллюстративное фото: depositphotos.com
В понедельник, 30 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,90/26,92, к закрытию котировки составили 26,84/26,86.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,84, максимальные – 26,90. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,86, максимальные – 26,92.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 31,7420/31,7602, к закрытию котировки составили 31,6604/31,6813.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3654/0,3658, к закрытию котировки составили 0,3648/0,3651.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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