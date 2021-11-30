Доллар подешевел. Итоги торгов на межбанке
30.11.2021, 17:14
Фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ
Во вторник, 30 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,30/27,32, к закрытию котировки составили 27,15/27,17.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,12, максимальные – 27,305. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,14, максимальные – 27,325.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 30,9254/30,9480, к закрытию котировки составили 30,8967/30,9167.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3647/0,3651, к закрытию котировки составили 0,3659/0,3663.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев • ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев • ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев • Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев • Semantrum
Керівник служби охорониРазместить вакансию
Киев • Група Компаній ЛІГА
Последние новости
Комментарии