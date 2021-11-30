Доллар подешевел. Итоги торгов на межбанке

Во вторник, 30 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,30/27,32, к закрытию котировки составили 27,15/27,17.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,12, максимальные – 27,305. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,14, максимальные – 27,325.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,9254/30,9480, к закрытию котировки составили 30,8967/30,9167.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3647/0,3651, к закрытию котировки составили 0,3659/0,3663.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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