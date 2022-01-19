Доллар начал дешеветь. Итоги торгов на межбанке

В среду, 19 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,36/28,38, к закрытию котировки составили 28,29/28,31.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,29, максимальные – 28,43. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,31, максимальные – 28,45.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,1318/32,1545, к закрытию котировки составили 32,0893/32,1120.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3692/0,3696, к закрытию котировки составили 0,3694/0,3698.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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