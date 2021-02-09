Доллар начал дорожать. Итоги торгов на межбанке
09.02.2021, 17:26
Иллюстративное фото: jeshoots/freepik.com
Во вторник, 9 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,57/27,59, к закрытию котировки составили 27,70/27,72.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,57, максимальные – 27,70. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,59, максимальные – 27,72.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 33,3073/33,3314, к закрытию котировки составили 33,4948/33,5190.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3719/0,3723, к закрытию котировки составили 0,3739/0,3744.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Директор по маркетингу
Киев • AROMA KAVA
Администратор системы
Киев • Региональная газовая компания
Операційний менеджерРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии