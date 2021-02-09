Доллар начал дорожать. Итоги торгов на межбанке

Во вторник, 9 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,57/27,59, к закрытию котировки составили 27,70/27,72.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,57, максимальные – 27,70. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,59, максимальные – 27,72.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,3073/33,3314, к закрытию котировки составили 33,4948/33,5190.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3719/0,3723, к закрытию котировки составили 0,3739/0,3744.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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