Доллар начал дорожать. Курсы валют в банках
02.03.2023, 11:00
Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ
В четверг, 2 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 14 коп. и составил 38,39 грн. Курс продажи поднялся на 6 коп. до 39,26 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 37,8 грн, максимальный – 38,71 грн. Для продажи минимальный курс 38,9 грн, максимальный – 39,75 грн.
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Средний курс покупки евро вырос на 24 коп. и составил 40,31 грн. Средний курс продаж увеличился на 14 коп. до 41,41 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 38,75 грн, максимальный – 41,3 грн. Для продажи минимальный курс – 40,75 грн, максимальный – 42,3 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
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