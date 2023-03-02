Доллар начал дорожать. Курсы валют в банках

В четверг, 2 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 14 коп. и составил 38,39 грн. Курс продажи поднялся на 6 коп. до 39,26 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 37,8 грн, максимальный – 38,71 грн. Для продажи минимальный курс 38,9 грн, максимальный – 39,75 грн.

Присоединяйтесь к нам на Facebook и участвуйте в дискуссиях

Средний курс покупки евро вырос на 24 коп. и составил 40,31 грн. Средний курс продаж увеличился на 14 коп. до 41,41 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 38,75 грн, максимальный – 41,3 грн. Для продажи минимальный курс – 40,75 грн, максимальный – 42,3 грн.

Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.



Читайте также

Анна Ішутіна

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.