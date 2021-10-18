Доллар немного подешевел, евро подорожал. Курс валют НБУ

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 18 октября курс гривни по отношению к доллару вырос на копейку. По отношению к евро национальная валюта подешевела на 2 копейки.

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Анна Ишутина

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