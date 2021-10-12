Доллар немного подорожал, евро подешевел. Итоги торгов на межбанке

Во вторник, 12 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,34 / 26,36, к закрытию котировки составили 26,345/26,365.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,335, максимальные – 26,345. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,355, максимальные – 26,365.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,4674/30,4906, к закрытию котировки составили 30,4153/30,4383.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3665/0,3669, к закрытию котировки составили 0,3661/0,3665.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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