Доллар подешевел, а евро подорожал. Курсы валют НБУ

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 12 мая курс гривни по отношению к доллару вырос на 9 копеек. А по отношению к евро – упал на 18 копеек.

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Анна Ишутина

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