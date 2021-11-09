Доллар подешевел, а евро подорожал. Наличные курсы валют

Во вторник, 9 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 1,8 коп и составляет 26,0155 грн. Курс продажи упал на 2,2 коп и составляет 26,24 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 25,96 грн, максимальный – 26,08 грн. Для продажи минимальный курс – 26,15 грн, максимальный – 26,45 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 5,45 коп и составляет 30,011 грн. Средний курс продажи вырос на 4,25 коп и составляет 30,395 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 29,8 грн, максимальный – 30,13 грн. Для продажи минимальный курс – 30,25 грн, максимальный – 30,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,3 коп и составляет 3,303 грн. Средний курс продажи упал также на 0,3 коп до 3,747 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,61 грн. Для продажи минимальный курс – 3,67 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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