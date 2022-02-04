Доллар подешевел, а евро подорожал. Наличные курсы валют

В пятницу, 4 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 5,75 коп. и составляет 28,0915 грн. Курс продажи упал на 6,5 коп. и составляет 28,3555 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 28 грн, максимальный – 28,15 грн. Для продажи минимальный курс – 28,25 грн, максимальный – 28,5 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 25,3 коп. и составляет 31,9595 грн. Средний курс продажи вырос на 26,65 коп. и составляет 32,425 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31,7 грн, максимальный – 32,16 грн. Для продажи минимальный курс – 32,2 грн, максимальный – 32,65 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,3 коп. и составляет 3,31 грн. Средний курс продажи не изменился и составляет 3,783 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,65 грн. Для продажи минимальный курс – 3,7 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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