Доллар подешевел еще на 15 копеек. Итоги торгов на межбанке

В понедельник, 15 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,94/27,96, к закрытию котировки составили 27,79/27,81.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,79, максимальные – 28,03. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,81, максимальные – 28,045.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,8968/33,9210, к закрытию котировки составили 33,6925/33,7168.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3808/0,3812, к закрытию котировки составили 0,3792/0,3796.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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