Доллар подешевел еще на 15 копеек. Итоги торгов на межбанке
15.02.2021, 17:20
Иллюстративное фото: jcomp/freepik.com
В понедельник, 15 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,94/27,96, к закрытию котировки составили 27,79/27,81.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,79, максимальные – 28,03. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,81, максимальные – 28,045.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 33,8968/33,9210, к закрытию котировки составили 33,6925/33,7168.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3808/0,3812, к закрытию котировки составили 0,3792/0,3796.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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