Доллар подешевел, евро подорожал. Итоги торгов на межбанке
22.02.2021, 17:20
Иллюстративное фото: unsplash.com
В понедельник, 22 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,88/27,90, к закрытию котировки составили 27,86/27,885.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,86, максимальные – 27,95. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,885, максимальные – 27,965,
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 33,7598/33,7813, к закрытию котировки составили 33,8387/33,8691.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3739/0,3743, к закрытию котировки составили 0,3738/0,3743.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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