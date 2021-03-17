Доллар подешевел, евро подорожал. Итоги торгов на межбанке

В среду, 17 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,72/27,74, к закрытию котировки составили 27,715/27,735.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,67, максимальные – 27,735. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,69, максимальные – 27,755.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,9646/32,9884, к закрытию котировки составили 33,0030/33,0240.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3789/0,3795, к закрытию котировки составили 0,3749/0,3753.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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