Доллар подешевел, евро подорожал. Итоги торгов на межбанке
17.03.2021, 17:10
Фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ
В среду, 17 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,72/27,74, к закрытию котировки составили 27,715/27,735.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,67, максимальные – 27,735. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,69, максимальные – 27,755.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 32,9646/32,9884, к закрытию котировки составили 33,0030/33,0240.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3789/0,3795, к закрытию котировки составили 0,3749/0,3753.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Керівник складу IT
Киев • Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев • Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетологРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии