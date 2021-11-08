Доллар подешевел, евро подорожал. Итоги торгов на межбанке
08.11.2021, 17:15
Фото: depositphotos.com
В понедельник, 8 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,08 / 26,10, к закрытию котировки составили 26,075 / 26,095.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,075, максимальные – 26,085. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,095, максимальные – 26,105.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 30,1510/30,1742, к закрытию котировки составили 30,1818/30,2049.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3647/0,3651, к закрытию котировки составили 0,3652/0,3658.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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