Доллар подешевел, евро подорожал. Курс валют НБУ
16.01.2021, 08:00
Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 16 января курс гривни по отношению к доллару вырос на копейку. А по отношению к евро – упал на две.
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