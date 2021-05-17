Доллар подешевел, евро подорожал. Курс валют НБУ
17.05.2021, 08:00
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 17 мая курс гривни по отношению к доллару вырос на копейку. А по отношению к евро – упал на 10 копеек.
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