Доллар подешевел, евро подорожал. Курс валют НБУ
22.10.2021, 07:00
Фото: pixabay.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 22 октября курс гривни по отношению к доллару вырос почти на копейку, а по отношению к евро – упал на копейку.
Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев • Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев • Semantrum
Керівник служби охорониРазместить вакансию
Киев • Група Компаній ЛІГА
Последние новости
Комментарии