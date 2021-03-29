Доллар подешевел. Итоги торгов на межбанке

В понедельник, 29 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,96/27,98, к закрытию котировки составили 27,945/27,965.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,935, максимальные – 27,97. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,955, максимальные – 27,985.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,9368/32,9604, к закрытию котировки составили 32,9080/32,9287.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3683/0,3688, к закрытию котировки составили 0,3678/0,3682.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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