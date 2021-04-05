Доллар подешевел. Итоги торгов на межбанке

В понедельник, 5 апреля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,01/28,03, к закрытию котировки составили 27,83/27,855.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,83, максимальные – 28,01. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,855, максимальные – 28,03.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,9089/32,9268, к закрытию котировки составили 32,8421/32,8689.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3662/0,3667, к закрытию котировки составили 0,3650/0,3655.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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