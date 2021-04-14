Доллар подешевел. Итоги торгов на межбанке
14.04.2021, 17:22
Иллюстративное фото: depositphotos.com
В среду, 14 апреля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,02/28,04, к закрытию котировки составили 27,89/27,915.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,89, максимальные – 28,02. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,915, максимальные – 28,04.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 33,5371/33,5610, к закрытию котировки составили 33,3480/33,3751.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3711/0,3715, к закрытию котировки составили 0,3688/0,3693.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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