Доллар подешевел. Итоги торгов на межбанке

В понедельник, 17 мая, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,56/27,58, к закрытию котировки составили 27,525/27,545.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,52, максимальные – 27,57. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,54, максимальные – 27,59.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,4495/33,4738, к закрытию котировки составили 33,4401/33,4534.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3728/0,3734, к закрытию котировки составили 0,3720/0,3724.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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