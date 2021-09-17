Доллар подешевел: итоги торгов на межбанке

В пятницу, 17 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,675/26,695, к закрытию котировки составили 26,665/26,685.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,655, максимальные – 26,73. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,675, максимальные – 26,75.

Торги по евро начались с котировок 31,4018/31,4253, к закрытию котировки составили 31,3447/31,3682.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3675/0,3682, к закрытию котировки составили 0,3667/0,3673.

Согласно данным, полученным LIGA.net от УкрДилинг

Александра Шмыкова

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