Доллар подешевел. Итоги торгов на межбанке
06.12.2021, 17:12
Фото: freepik.com
В понедельник, 6 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,38/27,40, к закрытию котировки составили 27,30/27,32.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,30, максимальные – 27,41. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,32, максимальные – 27,43.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 30,8709/30,8935, к закрытию котировки составили 30,8244/30,8470.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3715/0,3719, к закрытию котировки составили 0,3695/0,3700.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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