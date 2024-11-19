Доллар подешевел: Какой курс НБУ зафиксировал на 20 ноября

Фото: Pixabay

Официальный курс доллара

Согласно официальному курсу Национального банка Украины на 20 ноября, курс гривни по отношению к доллару вырос на 4 коп. и составляет 41,331 за 1 доллар.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Какой курс евро установил Нацбанк

По отношению к евро национальная валюта подешевела на 6 коп. и составляет 43,691 за 1 евро.

Напомним, официальный курс доллара на сегодняшний день, 19 ноября, составил 41,3715 грн. Курс евро – 43,6345 грн.