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Доллар подешевел. Курсы валют НБУ

30.12.2020, 08:00
Доллар подешевел. Курсы валют НБУ - Фото
Фото: пресс-служба НБУ

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 30 декабря курс гривни по отношению к доллару вырос на 10 копеек, а по отношению к евро – на копейку.

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Анна Ишутина
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