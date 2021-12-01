Доллар подешевел. Курсы валют по банкам

В среду, 1 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 9,05 коп. и составляет 27,081 грн. Курс продажи упал на 10,6 коп. и составляет 27,3205 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27 грн, максимальный – 27,14 грн. Для продажи минимальный курс – 27,24 грн, максимальный – 27,47 грн.

Средний курс покупки евро упал на 3,95 коп. и составляет 30,5485 грн. Средний курс продажи упал на 3,55 коп. и составляет 30,985 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 30,3 грн, максимальный – 30,75 грн. Для продажи минимальный курс – 30,85 грн, максимальный – 31,15 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,3 коп. и составляет 3,295 грн. Средний курс продажи вырос также на 1,3 коп. до 3,755 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,62 грн. Для продажи минимальный курс – 3,68 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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