Доллар подешевел на 15 копеек, евро – на 35. Курс валют НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 15 января курс гривни по отношению к доллару вырос на 15 копеек до 37,8386 грн/доллар. По отношению к евро национальная валюта подорожала на 35 копеек – 41,3879 грн/евро.
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