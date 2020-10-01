Доллар подешевел. Наличные курсы валют

В четверг, 1 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 0,3 коп и составляет 28,187 грн. Курс продажи упал на 1,75 коп – до 28,418 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 28,05 грн, максимальный – 28,3 грн. Для продажи минимальный курс – 28,35 грн, максимальный – 28,52 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 1,15 коп и составляет 32,826 грн. Средний курс продажи упал на 1 коп и составляет 33,3505 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,5 грн, максимальный – 33,05 грн. Для продажи минимальный курс – 33,17 грн, максимальный – 33,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,3 коп и составляет 3,297 грн. Средний курс продажи вырос на 1,7 коп и составляет 3,771 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,55 грн. Для продажи минимальный курс – 3,62 грн, максимальный – 4 грн.

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.