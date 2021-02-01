Доллар подешевел. Наличные курсы валют

В понедельник, 1 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 4,1 коп и составляет 27,9795 грн. Курс продажи упал на 4,3 коп – до 28,226 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,85 грн, максимальный – 28,07 грн. Для продажи минимальный курс – 28,13 грн, максимальный – 28,43 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 0,2 коп и составляет 33,766 грн. Средний курс продажи вырос на 1,05 коп и составляет 34,2435 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33,45 грн, максимальный – 33,92 грн. Для продажи минимальный курс – 33,95 грн, максимальный – 34,47 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,7 коп и составляет 3,397 грн. Средний курс продажи вырос на 0,2 коп и составляет 3,829 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,7 грн. Для продажи минимальный курс – 3,72 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина

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