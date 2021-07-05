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Доллар подешевел. Наличные курсы валют

05.07.2021, 12:18
Доллар подешевел. Наличные курсы валют - Фото
Иллюстративное фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ

В понедельник, 5 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 2,9 коп и составляет 27,179 грн. Курс продажи упал на 3 коп – до 27,43 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,05 грн, максимальный – 27,3 грн. Для продажи минимальный курс – 27,28 грн, максимальный – 27,5 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 1,6 коп и составляет 32,1485 грн. Средний курс продажи не изменился и составляет 32,564 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32 грн, максимальный – 32,3 грн. Для продажи минимальный курс – 32,35 грн, максимальный – 32,75грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,3 коп и составляет 3,337 грн. Средний курс продажи упал на 0,1 коп и составляет – 3,801 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,69 грн. Для продажи минимальный курс – 3,72 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина
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