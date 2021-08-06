Доллар подешевел. Наличные курсы валют

В пятницу, 6 августа средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 5,2 коп и составляет 26,8145 грн. Курс продажи упал на 4,7 коп – до 27,035 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,75 грн, максимальный – 26,9 грн. Для продажи минимальный курс – 26,92 грн, максимальный – 27,2 грн.

Средний курс покупки евро упал на 7,35 коп и составляет 31,6235 грн. Средний курс продажи упал на 7,45 коп и составляет 31,9995 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31,5 грн, максимальный – 31,8 грн. Для продажи минимальный курс – 31,8 грн, максимальный – 32,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,6 коп и составляет 3,321 грн. Средний курс продажи упал также на 0,6 коп и составляет – 3,762 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,65 грн. Для продажи минимальный курс – 3,68 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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