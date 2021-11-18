Доллар подешевел. Наличные курсы валют

В четверг, 18 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 5,7 коп. и составляет 26,3365 грн. Курс продажи упал на 6,85 коп. и составляет 26,574 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,25 грн, максимальный – 26,4 грн. Для продажи минимальный курс – 26,5 грн, максимальный – 26,69 грн.

Средний курс покупки евро упал на 7,8 коп. и составляет 29,7235 грн. Средний курс продажи упал на 8,75 коп. и составляет 30,133 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 29,45 грн, максимальный – 29,95 грн. Для продажи минимальный курс – 30,02 грн, максимальный – 30,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,8 коп. и составляет 3,299 грн. Средний курс продажи вырос на 0,7 коп. до 3,746 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,6 грн. Для продажи минимальный курс – 3,66 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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