Доллар подорожал, а евро подешевел. Наличные курсы валют

В четверг, 11 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 2,15 коп. и составляет 26,0355 грн. Курс продажи вырос на 2,2 коп. и составляет 26,257 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 25,95 грн, максимальный – 26,1 грн. Для продажи минимальный курс – 26,17 грн, максимальный – 26,45 грн.

Средний курс покупки евро упал на 14,7 коп. и составляет 29,84 грн. Средний курс продажи упал на 11,1 коп. и составляет 30,2465 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 29,7 грн, максимальный – 30 грн. Для продажи минимальный курс – 30,02 грн, максимальный – 30,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,1 коп. и составляет 3,301 грн. Средний курс продажи вырос на 1,8 коп. до 3,773 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,64 грн. Для продажи минимальный курс – 3,68 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина

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