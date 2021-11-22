Доллар подорожал, а евро подешевел. Наличные курсы валют

В понедельник, 22 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 7,55 коп и составляет 26,496 грн. Курс продажи вырос на 7,25 коп и составляет 26,7385 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,35грн, максимальный – 26,6 грн. Для продажи минимальный курс – 26,65 грн, максимальный – 26,85 грн.

Средний курс покупки евро упал на 6,6 коп и составляет 29,782 грн. Средний курс продажи упал на 5,35 коп и составляет 30,1945 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 29,65 грн, максимальный – 29,95 грн. Для продажи минимальный курс – 30,05 грн, максимальный – 30,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,3 коп и составляет 3,267 грн. Средний курс продажи упал на 0,5 коп до 3,737 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,58 грн. Для продажи минимальный курс – 3,65 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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