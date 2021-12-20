Доллар подорожал, а евро подешевел. Наличные курсы валют

В понедельник, 20 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 6,2 коп. и составляет 27,1295 грн. Курс продажи вырос на 4,8 коп. и составляет 27,3605 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27 грн, максимальный – 27,19 грн. Для продажи минимальный курс – 27,27 грн, максимальный – 27,45 грн.

Средний курс покупки евро упал на 7,5 коп. и составляет 30,455 грн. Средний курс продажи упал на 6,3 коп. и составляет 30,8825 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 30,3 грн, максимальный – 30,7 грн. Для продажи минимальный курс – 30,72 грн, максимальный – 31,05 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,1 коп. и составляет 3,284 грн. Средний курс продажи, по-прежнему, составляет 3,762 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,62 грн. Для продажи минимальный курс – 3,68 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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