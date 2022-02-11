Доллар подорожал, а евро подешевел. Наличные курсы валют

В пятницу, 11 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 2,95 коп. и составляет 27,8245 грн. Курс продажи вырос на 3,95 коп. и составляет 28,096 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил 27,7 грн, максимальный – 27,94 грн. Для продажи минимальный курс – 27,97 грн, максимальный – 28,2 грн.

Средний курс покупки евро упал на 4,85 коп. и составляет 31,6355 грн. Средний курс продажи упал на 2,3 коп. и составляет 32,0705 грн. Минимальный курс покупки для евро составил 31,3 грн, максимальный – 31,8 грн. Для продажи минимальный курс – 31,9 грн, максимальный – 32,25 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,3 коп. и составляет 3,331 грн. Средний курс продажи не изменился и составляет 3,798 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,69 грн. Для продажи минимальный курс – 3,72 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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