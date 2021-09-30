Доллар подорожал, а евро подешевел. Официальный курс валют
30.09.2021, 08:00
Иллюстративное фото: freepik.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 30 сентября курс гривни по отношению к доллару упал на копейку, а по отношению к евро – вырос на 5.
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