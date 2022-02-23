Доллар подорожал еще на 35 копеек. Итоги торгов на межбанке
В среду, 23 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 29,08/29,10, к закрытию котировки составили 29,43/29,48.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 29,08, максимальные – 29,55. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 29,10, максимальные – 29,60.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 32,9738/32,9964, к закрытию котировки составили 33,3530/33,4096.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3673/0,3677, к закрытию котировки составили 0,3659/0,3667.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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