Доллар подорожал, евро подешевел. Курс валют НБУ

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 6 августа курс гривни упал по отношению к доллару на 3 копейки, а по отношению к евро – вырос на 5 копеек.

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Анна Ишутина

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