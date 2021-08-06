Доллар подорожал, евро подешевел. Курс валют НБУ
06.08.2021, 08:00
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 6 августа курс гривни упал по отношению к доллару на 3 копейки, а по отношению к евро – вырос на 5 копеек.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев • 4B
Business AnalystРазместить вакансию
Киев • Semantrum
Последние новости
Комментарии