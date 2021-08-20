Доллар подорожал, евро подешевел. Курс валют НБУ
20.08.2021, 08:00
Фото: пресс-служба нбу Фото: пресс-служба нбу
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 20 августа курс гривни по отношению к доллару упал на полкопейки, а по отношению к евро – вырос на 7 копеек.
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