Доллар подорожал, евро подешевел. Курс валют НБУ

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 20 августа курс гривни по отношению к доллару упал на полкопейки, а по отношению к евро – вырос на 7 копеек.

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Анна Ишутина

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