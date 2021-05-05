Доллар подорожал, евро подешевел. Наличные курсы валют

В среду, 5 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 3,45 коп и составляет 27,628 грн. Курс продажи вырос на 3,5 коп – до 27,8605 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,5 грн, максимальный – 27,71 грн. Для продажи минимальный курс – 27,76 грн, максимальный – 27,91 грн.

Средний курс покупки евро упал на 17,7 коп и составляет 33,1085 грн. Средний курс продажи упал на 14,9 коп и составляет 33,5625 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,9 грн, максимальный – 33,4 грн. Для продажи минимальный курс – 33,34 грн, максимальный – 33,75 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,6 коп и составляет 3,303 грн. Средний курс продажи не изменился и составляет 3,807 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,69 грн. Для продажи минимальный курс – 3,73 грн, максимальный – 3,92 грн.

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Анна Ишутина

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