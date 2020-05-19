Доллар подорожал. Евро снова выше 29 грн. Итоги торгов на межбанке

Во вторник, 19 мая, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,515/26,54, к закрытию котировки составили 26,545/26,575.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,49, максимальные – 26,55. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,51, максимальные – 26,58.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,0100/29,0374, к закрытию котировки составили 29,0216/29,0544.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3657/0,3664, к закрытию котировки составили 0,3664/0,3671.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"