Доллар подорожал. Итоги торгов на межбанке

В четверг, 15 апреля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,93/27,95, к закрытию котировки составили 27,98/28,00.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,93, максимальные – 27,98. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,95, максимальные – 28,00.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,4461/33,4701, к закрытию котировки составили 33,5060/33,5272.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3606/0,3611, к закрытию котировки составили 0,3664/0,3668.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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