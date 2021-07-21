Доллар подорожал. Итоги торгов на межбанке

В среду, 21 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,21/27,23, к закрытию котировки составили 27,23/27,25.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,21, максимальные – 27,245. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,23, максимальные – 27,265.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 31,9962/32,0197, к закрытию котировки составили 32,0905/32,1141.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3653/0,3657, к закрытию котировки составили 0,3672/0,3675.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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