Доллар подорожал. Итоги торгов на межбанке
10.08.2021, 17:12
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Во вторник, 8 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,735/26,755, к закрытию котировки составили 26,785/26,805.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,735, максимальные – 26,79. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,755, максимальные – 26,81.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 31,3815/31,4050, к закрытию котировки составили 31,3813/31,4047.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3636/0,3640, к закрытию котировки составили 0,3621/0,3625.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев • 4B
Business AnalystРазместить вакансию
Киев • Semantrum
Последние новости
Комментарии