Доллар подорожал. Итоги торгов на межбанке

Во вторник, 8 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,735/26,755, к закрытию котировки составили 26,785/26,805.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,735, максимальные – 26,79. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,755, максимальные – 26,81.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 31,3815/31,4050, к закрытию котировки составили 31,3813/31,4047.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3636/0,3640, к закрытию котировки составили 0,3621/0,3625.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.