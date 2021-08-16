Доллар подорожал. Итоги торгов на межбанке

В понедельник, 16 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,65/26,67, к закрытию котировки составили 26,735/26,755.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,62, максимальные – 26,735. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,64, максимальные – 26,755.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 31,4096/31,4305, к закрытию котировки составили 31,4777/31,5013.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3629/0,3635, к закрытию котировки составили 0,3639/0,3643.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.