Доллар подорожал. Итоги торгов на межбанке

В понедельник, 13 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,89/26,91, к закрытию котировки составили 26,94/26,96.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,86, максимальные – 26,94. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,88, максимальные – 26,96.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,3561/30,3786, к закрытию котировки составили 30,4152/30,4378.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3662/0,3667, к закрытию котировки составили 0,3664/0,3668.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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