Доллар подорожал. Итоги торгов на межбанке
13.12.2021, 17:26
Фото: depositphotos.com
В понедельник, 13 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,89/26,91, к закрытию котировки составили 26,94/26,96.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,86, максимальные – 26,94. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,88, максимальные – 26,96.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 30,3561/30,3786, к закрытию котировки составили 30,4152/30,4378.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3662/0,3667, к закрытию котировки составили 0,3664/0,3668.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев • ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)Разместить вакансию
Киев • ЛІГА.net
Последние новости
Комментарии