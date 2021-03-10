Доллар подорожал. Курс валют НБУ
10.03.2021, 08:00
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 10 марта курс гривни по отношению к доллару упал на 3 копейки, а по отношению к евро – вырос на 10 копеек.
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